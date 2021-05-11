Фотофакт. В Будславе загорелся уникальный костел: прямо сейчас его тушат спасатели

Уникальный костел загорелся в Будславе. Фото: @facebook.com/liusterka

О том, что в Будславе произошел пожар в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии во вторник, 11 мая, сообщают очевидцы.

По словам очевидцев, находящихся прямо на месте пожара, горит крыша костела, многие переживают о том, что последствия будут серьезными, так как у здания деревянные перекрытия. "Наша Ніва" в свою очередь сообщает, что часть крыши уже обвалилась.

По фото также ясно, что на место ЧП уже прибыли спасатели МЧС, которые занялись локализацией и ликвидацией возгорания.

Пожар начался на крыше уникального костела. Фото: @facebook.com/liusterka

Будславский костел является уникальным для Беларуси храмом - это одна из трех малых базилик во всей республике. Такой титул святыне в Будславе присвоил папа римский Иоанн Павел II в 1994-м году. Несколько лет назад проходящий каждое лето в костеле и около него Будславский фест попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии был построен в 1633 - 1643 годах. В костеле есть орган 1771-го года работы Николауса Янцона, почти полностью сохранившийся.

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