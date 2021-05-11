МЧС: В лесу под Гомелем потерялась семья с 3-месячным ребенком

Спасатели МЧС и сотрудники лесхоза искали потерявшуюся в лесу под Гомелем семью. Фото: МЧС.

О том, что в лесу недалеко от Гомеля потерялась семья с 6-летним и 3-месячным детьми, сообщила пресс-служба Гомельского областного УМЧС.

Звонок спасателям на номер «101» поступил вечером понедельника, 10 мая, около 21.23 часов. Звонила женщина, которая рассказала, что она с мужем и двумя маленькими детьми находятся в лесу, куда пошли на пикник, но сами выйти из леса они не могут.

Женщина с мужем, старшим ребенком и грудничком потерялась в лесу под Гомелем. Фото: МЧС.

Уточнив нужна ли кому-то из семьи медицинская помощь, сотрудник дежурной службы успокоил женщину, и пояснил: «Никуда не ходите в лес, ожидайте на месте!».

В поисках участвовали спасатели пожарной аварийно-спасательной части №7 Гомеля, служба поисково-спасательных работ пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС с квадроциклом, мобильный пункт управления и штаб областного управления МЧС во главе с замначальника областного управления Геннадием Кучинским, а также начальник сектора психологической помощи республиканского отряда специального назначения из Минска, сотрудники РОВД, ГЛХУ «Гомельский лесхоз» и сотрудники скорой медпомощи.

Нашли семью гомельчан недалеко от железной дороги. Фото: МЧС.

Обнаружили потерявшихся примерно за час - около 22.30 вечера вблизи железной дороги примерно в трех километрах от Гомеля. С помощью веревочной переправы семью подняли на асфальтированную трассу и передали бригаде медиков.

Их состояние было расценено, как удовлетворительное, медпомощь или госпитализация не потребовалась. Уточняется, что всем членам семьи оказал психологическую помощь специалист МЧС.

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