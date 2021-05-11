«С помощью волонтеров из костела вынесли все, что только можно»: ксендз рассказал о пожаре в костеле в Будславе

Пожарные расчеты тушат костел в Будславе. Фото: catholic.by.

«Комсомолка» уже сообщала о серьезном пожаре в Будславском костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, который произошел утром во вторник, 11 мая.

Возгорание началось на крыше храма, на место незамедлительно прибыли пожарные бригады. Сайт catholic.by поговорил с настоятелем парафии в Будславе и призвал верующих к молитве.

- Найсвяцейшы Сакрамэнт і абраз Маці Божай Будслаўскай адразу пасля з’яўлення дыму былі вынесены ў бяспечнае месца, - рассказал ксендз Дмитрий Дубовик.

Костел в Будславе загорелся утром 11 мая. Фото: catholic.by.

Священнослужитель также уточнил, что с помощью волонтеров из костела было вынесено все, что только можно. Здесь он перечислил литургические принадлежности, иконы, книги и другие движимые вещи.

Председатель Конференции католических епископов в Беларуси Олег Буткевич призвал верующих к молитве о заступничестве святого мученика Флориана о спасении Будславской святыни, которая является не только центром духовной жизни, но и уникальным памятником сакральной архитектуры и искусства.

На фото у горящего костела верующие на коленях молятся о спасении святыни.

В Будслав прибыли пожарные расчеты также из Островецкого района. Фото: catholic.by.

Известно, что из поселка Гоза, что в Островецком районе, в Будслав были направлены дополнительные пожарные расчеты, которые оснащены пожарными лестницами большой длины для тушения крыш высоких зданий.

В пресс-службе УМЧС Минской области также прокомментировали загорание костела в Будславе. О пожаре спасателям стало известно в 07.47 часов, звонил ксендз, который рассказал о ЧП и уточнил, что прихожан в момент загорания в храме не было.

На крыше костела видно пламя. Фото: catholic.by.

- Задымление было обнаружено на верхних этажах костела. На месте пожара работает специальная и аварийно-спасательная техника, - заявили в пресс-службе.

В МЧС пообещали позже уточнить информацию о причине пожара в Будславском костеле.

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