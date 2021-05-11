Страны ЕС начинают выходить из карантина и говорят о победе над COVID-19

Страны Европы смягчают условия карантина в мае 2021 года. Фото: Reuters.

О том, что в Европе страны начинают выход из карантина, введенного из-за коронавируса, сообщают СМИ.

Так Австрия сообщила о выходе из карантина уже с 19 мая, транслирует ТАСС. Австрийское правительство подтвердило, что через неделю в стране начнут работать заведения общепита, туристическая сфера, культурные и спортивные отрасли.

Еще одна страна, ослабившая локдаун, - Греция. Здесь власти активно готовятся к новому туристическому сезону со следующей недели и уже открыли пляжи. В пляжных зонах при этом будут действовать антиковидные меры, например, зонтики и шезлонги будут размещать на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Еще на территориях турзон будут проводится регулярные дезинфекции, будет контролироваться состояние здоровья персонала.

В Германии также смягчили ограничения и полностью «освободили от карантина» всех вакцинированных от коронавируса. Получившие прививку в ФРГ теперь могут посетить парикмахерские без ПЦР-теста, и не соблюдать комендантский час.

В Великобритании пока больше говорят о прививочной компании, заявляя, что к концу июля 2021-го года все жители страны получат первую дозу вакцины от коронавируса. Власти рассчитывают «победить» ковид к августу.

Во Франции не делают таких радужных прогнозов, премьер страны сообщил со ссылкой на ученых, что эпидемия в стране завершится примерно через год.

- Франция в настоящий момент находится в процессе выхода из кризиса в области здравоохранения. Это (выход из кризиса - Прим.) будет проходить постепенно, с осторожностью. Если мы увидим, что в некоторых местах эпидемическая ситуация вновь выходит из-под контроля, то в этом случае мы применим особые меры,- цитирует ТАСС Жана Кастекса, премьер-министра Франции.

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