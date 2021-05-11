Трагедия в Казани: неизвестные открыли стрельбу в школе: 11 человек погибли, 32 пострадали

Двое мужчин открыли стрельбу в школе в Казани. Фото: ТАСС.

Во вторник, 11 мая, неизвестные открыли стрельбу в № 175 школе в Казани. Один из нападавших прошел с оружием через главный вход в здание и сразу же открыл стрельбу, сообщает ТАСС.

На 12.00 дня сообщалось об 11 погибших, среди которых девять детей, и еще 32 пострадавших, которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Официальные источники сообщают о том, что стрельба и взрывы в здании школы начались около 09.20 утра, спустя пять минут - 09.25 сработала тревожная кнопка. На момент нападения в школе было 714 детей и еще 70 педагогов и сотрудников.

Силовики задержали одного из нападавших. Собеседник информагентства сообщил, что мужчина застрелил 7 восьмиклассников и одну учительницу, а при задержании сказал, что по адресу своей прописки он еще заложил взрывное устройство.

Известно о 11 погибших, среди которых 9 детей. Фото: ТАСС.

Второго нападавшего ликвидировал спецназ, они вошли в школу, где произошла стрельба.

О нападавших пока известно только то, что один из них, по сообщению администрации школы, является бывшим выпускником - окончил данное учебное заведение около 4 лет назад. Также сообщается, что оружие у одного из нападавших было официально зарегистрировано.

Во всей Казани отменили занятия во всех школах 11 мая во вторую смену.

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