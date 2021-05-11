МЧС: пожар в костеле в Будславе локализован

В тушении пожара в Будславе участвовали спасатели из Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и Минска. Фото: МЧС.

Во вторник, 11 мая, Беларусь следила за событиями, которые разворачивались в Будславе. Около 08.00 утра в МЧС поступил звонок о возгорании в Будславском костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии. На его ликвидацию пожарным потребовалось около четырех часов.

В пресс-службе УМЧС Минской области рассказали, как спасали одну из главных католических святынь Беларуси, расположенную в Мядельском районе.

О загорании в костеле около 07.45 часов сообщил ксендз, пояснивший также пожарным, что на момент возгорания прихожан в здании костела не было.

Урон, который огонь нанес уникальному храму, еще предстоит определить. Фото: МЧС.

На месте прибывшие подразделения МЧС увидели задымление на верхних этажах костела. Горела крыша, которая, по словам очевидцев, в какой-то момент частично обрушилась.

- На месте возгорания работали 12 автоцистерн, четыре автолестницы, два автоколенчатых подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль, - прокомментировали в пресс-службе.

Пожар в Будславе ликвидировали спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и города Минска, спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области.

В МЧС сообщили, что в 11.24 часов пожар был локализован. Работы на месте ЧП продолжаются, причина возгорания выясняется.

Ресурс catholic.by сообщал в свою очередь, что пожар в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской был потушен после одиннадцати часов.

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