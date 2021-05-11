Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 мая 2021 года: всего 742 заразившихся за сутки, но снова 10 умерших

В последний день больших майских выходных Минздрав сообщил менее чем о тысяче заразившихся за сутки коронавирусом в Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минздраве Беларуси обновили статистические данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Стало известно, сколько еще человек заразились COVID-19 на вторник, 11 мая. Данные пресс-служба ведомства опубликовала в официальном телеграм-канале.

Так сообщается, что за сутки «ковид» подтвердился у 742 пациентов. За все же время пандемии коронавирусом в Беларуси заразились 370 тысяч 509 человек.

Также в ведомстве сообщили, что за сутки из больниц был выписан 661 пациент. С начала пандемии переболели и были выписаны из медучреждений 360 тысяч 916 пациентов.

К сожалению, на прежнем уровне остается статистика летальных исходов, которая не падает ниже десяти смертей в сутки уже довольно длительное время. Так и 11 мая в Минздраве сообщили, что за сутки скончались еще 10 человек. А за весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 2 тысячи 652 пациента с выявленным COVID-19.

Также в Минздраве подвели итоги тестирований на коронавирус: плюс 8,042 исследований было сделано за сутки, а за весь период уже более 6,015 миллиона тестов.

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