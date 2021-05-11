Лукашенко 10 - 12 мая полетает на вертолете над Беларусью

Лукашенко с вертолета проверяет, как белорусские агропредприятия заканчивают посевную кампанию. Фото: стоп-кадр | видео "Пул Первого"

О том, что Александр Лукашенко во вторник, 11 мая, проводит инспекцию хода посевной в Беларуси, проинформировал телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

В видео, которое опубликовал телеграм-канал, транслируется речь Лукашенко на недавних совещаниях по сельскому хозяйству, где он пообещал найти время для проверки «определенных точек».

- 9 мая - контрольная точка, 10 мая я найду время для того, чтобы осмотреть, - предупреждает Лукашенко и, продолжая, замечает. - Определенные точки у меня есть - за эти годы выработались! [Найду время - Прим.] чтобы осмотреть страну и сделать выводы о том, на что способны губернаторы и подчиненные вам люди

Во вторник, 11 мая, «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко начал инспектировать окончание посевной в стране. Сообщается, что он уже с воздуха успел оценить ход сельхозработ на Минщине и Могилевщине, а 12 мая осмотрит Витебскую область.

К слову это не первый раз, когда Александр Лукашенко на вертолете облетает Беларусь. В 2016-ом году с высоты на вертолете Лукашенко следил за ходом уборочной кампании.

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