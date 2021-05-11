Названа страна, первая в Европе победившая коронавирус

Сан-Марино провело вакцинацию населения российским "Спутник V". Фото: pixabay.com.

О том, что Сан-Марино стало первой европейской страной, полностью победившей COVID-19, сообщило ТАСС со слов Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Так власти Сан-Марино, по мнению российских специалистов, не руководствуясь политическими мотивами, провели вакцинацию «Спутник V».

Также в РФПИ подчеркнули, что вакцинация населения в Сан-Марино российской вакциной позволила сократить смертность от коронавируса до нуля. В стране закрылось «ковидное» отделение госпиталя.

По данным worldometers.info за последнее время в стране с населением в 33,99 тысячи человек на 11 мая не было новых случаев инфицирования «ковидом». Но за последние 7 дней среднее число случаев инфицирования коронавирусом составляло 2 случая в сутки. За все время пандемии в Сан-Марино заразились коронавирусом 5 тысяч 83 человека, умерли 90 пациентов.

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