Фотофакт. В резиновых сапогах на родине: вот где Лукашенко проводит Радуницу

Радуницу Лукашенко проводит на малой родине. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Александр Лукашенко на Радуницу находится в Могилевской области.

- Радоницу президент проводит на малой родине, - сообщил телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

На фото, опубликованных пресс-службой, Александр Лукашенко в неформальной обстановке находится у Трофимовой криницы, угощается криничной водой вместе со своим младшим сыном Николаем.

- Это особое место и сегодня (в день поминовения предков), и вообще, - подчеркнул «Пул Первого».

Трофимова криница находится недалеко от агрогородка Александрия, что в Шкловском районе. По информации президентской пресс-службы целебный источник является частью семейной истории Лукашенко. Мол, криницу отыскал в лесной чаще и обустроил дед Александра Лукашенко - Трофим (отсюда и название - Прим.). Криница была полностью восстановлена по поручению Лукашенко в августе 2013-го года, сейчас туда проводят экскурсии.

Вместе с Александром Лукашенко "Трофимову криницу" посетил его младший сын Николай. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

На новых фото 11 мая Александр Лукашенко посетил криницу в рабочей одежде: он в синем свитшоте с гербом Беларуси и в тренировочных брюках, заправленных в резиновые сапоги. Также на Лукашенко солнцезащитные очки и черная кепка с красной надписью «Беларусь».

Вместе на другом фото с Лукашенко его младший сын Николай, подросток в джинсах, кроссовках и черном свитере - они пьют криничную воду из кружек с надписью «Трофимова криница».

За кружкой Лукашенко случайно "спрятался" его питомец - белый шпиц Умка. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

На третьем фото Лукашенко запечатлен с мужчиной в красной безрукавке и шортах с «лампасами», они словно чокаются кружками с криничной водой. За кружкой Лукашенко на фото угадывается белый шпиц Умка - неизменный спутник неформальных поездок и мероприятий Александра Лукашенко.

До этого пресс-служба сообщала, что Лукашенко провел на вертолете инспекцию окончания посевной кампании и 12 мая пролетит над Витебской областью.

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