12 мая еще до +23, а потом - дожди: погода в Беларуси до конца рабочей недели с 12 по 16 мая

Узнали, надолго ли сохраниться в Беларуси пришедшее в мае "летнее" тепло. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Беларуси во вторник, 11 мая, - настоящее лето, сообщала ранее «Комсомолка». На Радуницу синоптики не прогнозировали осадков и пообещали тепло до +25 градусов.

О том, как будет в течение второй недели мая меняться погода, сообщили в эфире ОНТ.

Так на среду, 12 мая, прогнозируется сохранение тепла. В ночные часы похолодает до +5…+11 градусов, но уже днем воздух прогреется до +17…+23 выше ноля. Этот день будет с переменной облачностью, но после обеда в юго-восточных районах может немного задождить.

А во вторую половину рабочей недели погоду начнут формировать атмосферные фронты с Запада Европы, они принесут влажные воздушные массы. Дни будут облачными с прояснениями, почти по всей Беларуси прольются дожди и грозы разной силы. Ночью и утром усилятся туманы, а видимость на трассах будет снижаться до 500 метров.

Погода в течение недели будет переменчивой с дождями или даже грозами. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В четверг и пятницу, 13 - 14 мая, в ночные часы средние температуры установятся в пределах +5…+12 градусов. Погода днем будет контрастной: от +11 на Брестчине до +18 на Гомельщине.

Какими будут выходные в Беларуси 15 - 16 мая, определят атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем. Погода вновь будет облачной с прояснениями, вероятны кратковременные дожди, по утрам снова туманы.

В ночные часы на выходных градус будет понижаться до +6…12. Самым теплым в конце недели будет день субботы, 15 мая, воздух прогреется до +15…+22 тепла. А в воскресенье, 16 мая, снова похолодание - днем будет от +10 в северо-восточных регионах до +18 на западе Беларуси.

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