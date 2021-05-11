Крыша сгорела полностью, есть риск обрушения свода: появились фото сгоревшего костела в Будславе с дрона и видео МЧС

Крыша костела в Будславе сгорела полностью. Фото: телеграм-канал National Belographic.

Во вторник, 11 мая, в уникальном костеле в Будславе произошел пожар. Около 4 часов потребовалось пожарным расчетам из нескольких районов Беларуси на то, чтобы локализовать возгорание.

Ущерб, причиненный огнем, еще оценивается. Но ресурс catholic.by предварительно сообщил об уроне: «Дах згарэў цалкам, працягваецца праліццё канструкцый вадою. Існуе небяспека абрушэння скляпенняў».

То, что крыша уникального Будславского костела сгорела полностью видно и с фото с дрона, опубликованных телеграм-каналом National Belographic.

После пожара есть риск обрушения свода уникального костела. Фото: телеграм-канал National Belographic.

А «скляпення» с белорусского языка переводится, как свод или сводчатый потолок. Судя по информации о пожаре, именно риск его обрушения в храме сейчас существует.

В пресс-службе МЧС также уточнили информацию о пожаре в Будславе и опубликовали видео его ликвидации. Поясняется, что локализация очага возгорания осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия. Причина пожара еще устанавливается.

Конференции католических епископов в Беларуси обратилась в связи с пожаром в Будславском костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии ко всем верующим и неравнодушным людям.

В МЧС рассказали, что изначально горение происходило в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия. Фото: телеграм-канал National Belographic.

- У вынiку пажару быў моцна пашкоджаны касцёл у Будславе - галоўная марыйная святыня нашай Бацькаўшчыны. З Божай дапамогай Найсвяцейшы Сакрамэнт і цудадзейны абраз Маці Божай Будслаўскай былі ўратаваныя, але сам будынак касцёла вельмі моцна пацярпеў. Мы, каталіцкія біскупы Беларусі, заклікаем усіх вернікаў малітвай і пасільнай дапамогай разам далучыцца да справы аднаўлення святыні ў Будславе, пабудаванай нашымі продкамі з вялікай любоўю да Бога і Яго Найсвяцейшай Маці, - призвали представители католичества в Беларуси.

На сайте catholic.by опубликован счет, на который могут быть отправлены пожертвования на восстановление будславской святыни:

Религиозная община «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района

р/с BY12BAPB30153404200100000000

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск

код банка BAPBBY2X

УНП 600195666

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