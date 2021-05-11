Следственный комитет возбудил уголовное дело по загоранию костела в Будславе

В уникальном костеле сгорела крыша, есть риск, что может обрушиться свод. Фото: National Belographik.

Мядельский районный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Дело возбуждено по ч.2 ст.304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь, говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

Костел загорелся утром 11 мая. Возгорание заметила женщина, которая сообщила об этом служителю храма. В МЧС сообщение о пожаре поступило около восьми утра. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось около четырех часов.

Будславский костел – уникальный для Беларуси храм. Он был построен в 1633 - 1643 годах. В костеле есть орган 1771-го года работы Николауса Янцона, почти полностью сохранившийся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Настоятель парафии ксендз Дмитрий Дубовик рассказал, как волонтеры выносили из храма все, что было возможно. ПОДРОБНОСТИ.

«Сгорела крыша, есть риск обрушения свода». Последствия пожара в будславском костеле и фото поврежденного огнем храма, сделанные с дрона, ЗДЕСЬ.