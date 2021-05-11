В Бобруйске нога 12-летней девочки застряла в фонтане

Нога девочки застряла в фонтане, спасатели помогли освободиться. Фото: МЧС.

11-летняя девочка застряла в фонтане в Бобруйске. Это произошло 10 мая. Сообщение бобруйским спасателям пришло в 16.51.

Когда спасатели приехали на место, оказалось, что девочка не может высвободить ногу, которая зажата между основанием фонтана и трубой, через которую подается вода.

-Старший помощник начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Артем Кисляк, начальник пожарного аварийно-спасательного поста №12 Александр Муха и водитель Михаил Кривулец при помощи гидравлического спасательного инструмента помогли девочке освободиться, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Пострадавшую девочку отвезли в больницу.

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