Александр Лукашенко принес соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в школе в Казани

Возле школы, где расстреляли учеников, возник стихийный мемориал. Фото: ТАСС.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично направил соболезнования родным и близким погибших во время расстрела в одной из школ Казани и всем жителям Татарстана, сообщает пресс-служба президента. Он также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии.

«Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей», - приводит слова Александра Лукашенко телеграм-канал Пул Первого.

Трагедия в казанской школе случилась во вторник, 11 мая. Двое неизвестных открыли стрельбу. Сообщалось об 11 погибших и 32 пострадавших. По уточненным данным, погибли семеро восьмиклассников (трое мальчиков и четыре девочки), и учительница, сообщает БелТА. Среди погибших еще одна женщина, кто она, не уточняется.

Госпитализированы 18 детей с различными травмами – переломами, огнестрельными ранениями. Ранения получили и трое взрослых, информирует БелТА со ссылкой на президента Татарстана Рустами Минниханова.

Стрелок задержан, это бывший ученик школы. Ранее сообщалось, что у него был сообщник, которого ликвидировали правоохранительные органы.

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