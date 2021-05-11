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Общество11 мая 2021 18:38

Видеофакт. Вот как спасатели снимали с дерева девочку, которая полезла туда за мячом и не смогла спуститься

Подростка сняли при помощи лестницы
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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В Гомеле девочка залезла на дерево, но не смогла спуститься. Фото: кадр из видео МЧС.

В Гомеле девочка залезла на дерево, но не смогла спуститься. Фото: кадр из видео МЧС.

В Гомеле спасателям пришлось снимать с дерева 12-летнюю девочку. Она залезла на дерево во дворе многоэтажного жилого дома на улице Советской, чтобы снять залетевший туда мяч. Спуститься вниз сама девочка не смогла.

Это произошло вечером 10 мая. Сообщение о том, что ребенок нуждается в помощи, поступило в службу спасения в 18.02.

Под руководством начальника караула пожарной аварийно-спасательной части №4 Гомельского городского отдела по ЧС Ивана Грищенко старший пожарный Андрей Прокопович и пожарный Сергей Ермаков приставили трехколенную лестницу к дереву и оказали помощь ребенку,- рассказали в пресс-службе МЧС.

Девочка не пострадала, помощь медиков не понадобилась.

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