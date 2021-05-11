Ученые объяснили, почему у некоторых после выздоровления от COVID-19 выявляются положительные тесты

У некоторых людей тест на ковид дает положительный результат уже после выздоровления. Ученые рассказали, почему. Фото: ЗВОНАРЕВ Валерий.

Стало известно, почему у некоторых людей после выздоровления от коронавируса все еще выявляются положительные тесты на CJVID-19. Речь идет о случаях, когда анализы исключают повторное заражение ковидом и живых частиц вируса в образцах, взятых у пациента, не выявляется.

Генетические последовательности из РНК-вируса SARS-CoV-2, вызывающего осложнение COVID-19, могут интегрироваться в геном клетки-носителя инфекции. Этот процесс называется обратная транскрипция, пишет Известия со ссылкой на портал Medicalxpress.

Эти участки генома могут быть «считаны» в РНК, которые могут быть обнаружены на ПЦР-тестах, причем такие «положительные» результаты ПЦР люди получали через несколько недель или даже месяцев после выздоровления.

SARS-CoV-2 — не единственный вирус, который встраивается в геном человека. Около 8% нашей ДНК состоит из остатков древних вирусов, отмечает издание.

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