«Пришлось распилить пол на части». Таможенники показали, где в фуре было спрятано 330 кг гашиша и как искали тайник

330 кило гашиша были спрятаны в тайнике в автопоезде. Фото: ГТК.

Белорусские таможенники показали, как нашли тайник с крупной партией гашиша в фуре DAF. Операция проводилась совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь и Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

Грузовик вез из Германии в Российскую Федерацию солодовое пиво. Белорусские таможенники, остановив автопоезд недалеко от белорусско-российской границы, направили его на досмотр в пункт пропуска «Григоровщина». Инспекционно-досмотровый комплекспоказал, что под полом полуприцепа оборудован тайник.

- Чтобы извлечь гашиш из пола полуприцепа, необходимо было распилить пол на части с применением специального оборудования, - рассказали в пресс-службе ГТК.

Эксперты исследовали найденное в тайнике вещество и установили, что это опасный наркотик – гашиш. Всего в тайнике его было около 330 кг.

-Витебской таможней в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь. Водитель задержан в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь, - сообщили в ГТК.