Объявлен желтый уровень на 12 мая: вот о чем предупреждают белорусские синоптики

Сильный порывистый ветер поднимется в Беларуси 12 мая. Фото: pixabay.com.

В Белгидромете скорректировали погоду на среду, 12 мая. Так белорусскими синоптиками объявлен желтый уровень опасности из-за сильного порывистого ветра. Неблагоприятное погодное явление ожидается местами по Беларуси.

В отдельных регионах республики возможно в утренние часы и днем усиление порывов ветра до 15 - 18 метров в секунду. Сильный порывистый ветер со скоростью до 14 метров в секунду вероятен и в Минске.

Днем в юго-восточных районах местами пройдут кратковременные дожди. В остальных регионах прогнозируется переменная облачность, в основном, без осадков.

Днем воздух прогреется до +17…+23 градусов. Теплее всего будет в Бресте и Гродно - +21…+23 выше ноля днем, а прохладнее всего в Гомеле не более +17…+19 тепла.

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