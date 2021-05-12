Адвокат Лаевский рассказал, что Максиму Знаку было предъявлено окончательное обвинение Фото: Павел МАРТИНЧИК

Адвокат Дмитрий Лаевский рассказал, что юристу Максиму Знаку было предъявлено окончательное обвинение. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Лаевский добавил, что 7 мая, в пятницу, защитникам Знака объявили об окончании предварительного расследования и в тот же день начали знакомить с материалами дела.

- По итогам ознакомления мы вправе ходатайствовать о проведении дополнительных действий или о прекращении уголовного преступления. К примеру, в связи с отсутствием состава преступления, о чем мы ранее уже неоднократно заявляли и в чем абсолютно убеждены, - отметил Лаевский.

По его словам, 5 мая, в среду, Максиму Знаку было предъявлено окончательное обвинение. Лаевский также сообщил, что ранее защитникам запретили не только рассказывать про «данные предварительного следствия», но и называть фамилии следователей.

- Это странно. Ведь когда люди уверены в том, что делают, то им нет никакой нужды скрывать себя, - пишет адвокат.

Он рассказал, что обвинение на днях было обжаловано руководству Следственного комитета и в Генеральную прокуратуру. Как отмечает Лаевский, в части инкриминируемых Знаку действий обвинение «лишено конкретики» и «состоит из абстрактных формулировок».

- В части обвинения в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем из постановления не ясно, каким образом, кто и какую роль исполнял или же должен был исполнять. И главное – совершение каких именно действий предполагалось. В части создания экстремистского формирования постановление не содержит обоснований, почему официально озвученная цель Координационного совета по урегулированию кризиса не должна рассматриваться как действительная, по каким установленным в законе признакам деятельность КС была отнесена к экстремистской, кто осуществлял руководство КС и в чем оно выражалось, - пояснил Лаевский.

Он отметил, что в части обвинения в призывах к действиям, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности, содержание каких-либо заявлений в виде цитат не приводится, также не названо никаких дат, времени и места якобы озвученных призывов.

- Предъявленное Максиму Знаку обвинение безосновательно. Оно противоречит уголовному и уголовно-процессуальному закону. По этой причине уголовное преследование Максима Знака должно быть прекращено – мы заявили требования об этом в адрес всех, кто обязан и уполномочен сделать это, - написал Лаевский.

Напомним, что Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года. Его обвинили в призывах к действиям, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности – часть 3 статьи 361 Уголовного кодекса. 10 февраля 2021 году Знаку были предъявлены обвинения еще по двум статьям Уголовного кодекса: в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем – часть 1 статьи 347 УК и в создании экстремистского формирования и руководства им – часть 1 статьи 361-1 УК.

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