В «Экспобеле» в пункте вакцинации против коронавируса ввели предварительную запись Фото: Павел МАРТИНЧИК

В «Экспобеле», где 8 мая, в субботу, заработал пункт вакцинации против коронавируса, ввели предварительную запись. Связно это с тем, что наблюдались очень большие очереди.

Как сообщили порталу tut.by представители торгового центра, предварительная запись была организована рядом с самим центром: там работает регистратор от больницы, который и записывает желающих на прививку по паспорту и на определенное время.

- Подобная запись позволит человеку не стоять в очереди, а приходить к определенному времени. В день ориентировочно готовы принять до 100 человек. К примеру, 10 мая большая часть мест на день была расписана уже к обеду, - пояснили в торговом центре.

Напомним, что в торговом центре «Экспобел» бесплатно прививают от COVID-19 всех желающих без хронических заболеваний и противопоказаний. Чтобы сделать прививку при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Для того, чтобы зарегистрироваться необходимо знать, к какой поликлинике вы прикреплены. Также нужно будет пройти осмотр на месте у врача.

Пункт вакцинации работает с 9 до 21 часов. Предусмотрены перерывы на дезинфекцию. Вакцинация проводится с 10.30 до 14 часов и с 14.30 до 21 часа.

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