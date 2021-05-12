Международное агентство дало негативный прогноз экономике Беларуси

Международное агентство подтвердило рейтинг Беларуси на уровне «B» с негативным прогнозом. Фото: Reuters.

Международным рейтинговым агентством Fitch Ratings дан негативный прогноз по белорусской экономике, пишет «Белорусы и рынок» по информации БелаПАН. Так в Fitch Ratings подтвердили кредитный рейтинг Беларуси (рейтинг дефолта эмитента - Прим.) в инвалюте на уровне B с негативным прогнозом.

При этом международные аналитики отразили в рейтинге Беларуси и плюсы: высокие доходы на душу населения, улучшенную экономическую политику, хорошую историю погашения долгов. Но среди «минусов» перечислили: низкий валютный резерв, сдержанную перспективу роста, подверженность госдолга валютным рискам высокой степени, слабый банковский сектор, внешнюю задолженность на высоком уровне, и при этом слабый индикатор качества управления в сравнении с другими государствами с сопоставимым рейтингом.

Прогноз Fitch Ratings для белорусской экономики негативный. Фото: fitchratings.com

Также в негативном прогнозе учтена «уязвимость, которая усилилась в связи с политическим кризисом в поствыборный период, что обуславливает и риски для макроэкономической и финансовой стабильности».

Прогнозируя, аналитики Fitch Ratings предполагают, что в дальнейшем власти Беларуси продолжат осуществление экономической политики, проводившейся до пандемии и политического кризиса. В экономике будет по-прежнему отдаваться приоритет макроэкономической стабильности.

Однако аналитики не исключают существование некой неопределенности в отношении направления данной политики. Объясняя этот тем, что предприятия, находящиеся в государственной собственности, играют важную роль в рамках мер, принимаемых в ответ на шоки 2020-го года.

- Необходимо учитывать и политическое давление, публично оказываемое на центральный банк, - говорится в сообщении рейтингового агентства.

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