Великобритания с 17 мая вводит паспорта вакцинации для выезжающих за границу. Фото: The Times

Великобритания с 17 мая вводит паспорта вакцинации для британцев, которые выезжают за границу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на издание The Times.

Статус вакцинации будет отображаться в приложении, запущенном Национальной службой здравоохранения, для смартфона или планшета. Доступ в нему будет доступен для тех британцев, которые получили две дозы вакцины от COVID-19. Также возможно получение и бумажного сертификата.

По данным агентства ТАСС, на данный момент 67% (35,5 миллиона человек) взрослых граждан Великобритании была сделана первая прививка против коронавируса, а втора – 34% (17,9 миллиона человек). В стране завершается вакцинация людей старше 40 лет. Уже в ближайшие недели на прививку начнут приглашать тех, кто старше 35 лет.

Напомним, что в Минске в торговом центре «Экспобел» 8 мая, в субботу, заработал пункт вакцинации против коронавируса, где привиться можно бесплатно.

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