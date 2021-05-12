Инвестиции литовского миллиардера заблокировали из-за связей с Беларусью и Россией

Инвест литовской Avia Solutions Group заблокировали, объясняя это связью с Беларусью. Фото: Luko Balandžio | 15min nuotr

О том, что оказались заблокированными инвестиции литовского миллиардера Гедиминаса Жемялиса из-за связей с Беларусью, сообщает ресурс 15min.lt.

Так оказался «замороженным» инвестпроект подконтрольной Жемялису Avia Solutions Group по реконструкции объектов в аэропорту Вильнюса.

Решение о блокировании инвестиций приняло правительство Литвы. А ранее глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявлял о том, что разведка получила данные, позволившие «сомневаться в надежности и деятельности коммерческой компании». Среди причин сомнений в благонадежности называлась также и связь с Беларусью и Россией. Ресурс здесь уточнил, что это могут быть связывающее проекты с российскими структурами и, возможно, белорусскими фармпредприятиями.

В то же время уже стало известно, что Avia Solutions Group в связи с решением правительства и Комиссии по расследованию деятельности стратегических предприятий о блокировке инвестирования в Вильнюсском аэропорту подала иск в суд.

- В компании считают, что решение не одобрять реконструкцию ангара аэропорта основано на политических мотивах и необоснованных предположениях, - цитирует ресурс.

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