«Белавиа» с 12 мая начала выполнять рейсы в Самару Фото: Сергей ГАПОН

«Белавиа» со среды, 12 мая, начала выполнять рейсы в Самару. На данный момент, город стал девятым регулярным направлением в Россию. Информация об этом была опубликована на сайте авиакомпании.

- Полеты будут выполняться по средам с вылетом из Минска в 00.15 и прибытием в Международный аэропорт Курумоч в 3.25. Обратные рейсы в Минск будут осуществляться в тот же день в 4.25 с прилетом в Национальный аэропорт в 5.55. Время указано местное, - написано в сообщении.

В «Белавиа» добавили, что минимальная стоимость по тарифу Light 84 евро в одну сторону и 163 евро – туда-обратно.

Полеты планируются на воздушном судне Embraer 175, который вмещает 76 пассажиромест: 12 – бизнес-класса и 64 – эконом-класса. Время в пути составит более двух часов.

- Можно сказать, что после тяжелого 2020 года для всех авиация постепенно выходит из спячки. В прошлом году у наших пассажиров появилась возможность летать в Ташкент и Вену, в феврале 2021 году – в Дубай. У нас большие планы по развитию маршрутной сети на 2021 год. Самара стала вторым направлением после Екатеринбурга, которое мы открыли весной этого года. Мы очень рассчитываем на то, что открытие рейсов в Самару поспособствует привлечению в Минск транзитных пассажиров, - рассказал генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец.

Исполнительный директор Международного аэропорта Курумоч Михаил Берман отметил, что авиасообщение между Минском и Самарой крайне важно с учетом экономических и культурных связей как на федеральном, так и на региональном уровне.

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