Минздрав открыл сайт регистрации для бесплатной проверки на антитела к коронавирусу

Сначала волонтерам нужно пройти онлайн-анкетирование, затем их пригласят сдать кровь на антитела бесплатно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что в Беларуси Минздрав объявил о начале проекта по изучению популяционного иммунитета против коронавируса. Исследование коллективного иммунитета белорусов Минздрав проведет совместно с российским Роспотребнадзором. Старт проекта начнется с 14 мая, все желающие поучаствуют бесплатно.

А уже со среды, 12 мая, как и анонсировалось ранее, Минздрав открыл доступ к сайту для записи на проверку наличия антител.

Добровольцев Минздрав на сайте называет волонтерами. Чтобы получить возможность бесплатно узнать о наличии антител в организме необходимо сначала пройти анкетирование. Затем, если волонтера отберут, необходимо будет сдать свой биоматериал - кровь для проверки на антитела.

Вероятно, желающих будут затем каким-то образом отбирать регионально. Так как в Минздраве ранее сообщали, что намерены во время популяционно сероэпидемиологического исследования на инфекцию COVID-19 определиться с противоэпидемическими мероприятиями в каждом отдельном регионе и во всей Беларуси.

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