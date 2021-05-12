«Одежду зацепило фрезой, а после и ноги затянуло под культиватор»: вот как спасатели пришли на помощь мужчине, ноги которого зажало в мотокультиваторе

В Кировском районе ноги мужчины зажало в мотокультиваторе. Фото: МЧС

В деревне Букино Кировского района спасатели пришли на помощь мужчине, ноги которого зажало в мотокультиваторе. Подробности случившегося опубликовали на сайте МЧС.

- В понедельник, 10 мая, в 10.20 спасателям поступило сообщение о том, что мужчине из деревни Букино необходимо оказать помощь. Удалось установить, что при работе с мотокультиватором на личном приусадебном участке его одежду зацепило фрезой, а после и ноги затянуло под культиватор. Сотрудники пожарной аварийно-спасательной части №1 Кировского РОЧС при помощи специального инструмента спасли пострадавшего, - прокомментировали в МЧС.

В Кировском районе ноги мужчины зажало в мотокультиваторе. Фото: МЧС

В ведомстве добавили, что мужчина был доставлен в больницу с травмами нижних конечностей.

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