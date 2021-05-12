МЧС сообщил о взрыве газа в квартире десятиэтажки в Витебске: есть пострадавший

В 10 этажном доме в Витебске взорвался газ. Фото: МЧС.

Ночью в одной из многоэтажек в Витебске прозвучал взрыв. Взорвалась газовоздушная смесь в одной из квартир 10-этажного жилого дома. Подробности сообщила пресс-служба УМЧС Витебской области.

Взрыв прозвучал глубокой ночью, звонок дежурному МЧС поступил в 04.32 часов. Вспыхнула газовоздушная смесь в квартире на пятом этаже на улице Терешковой.

Вспышка газа произошла на кухне. Фото: МЧС.

- Воспламенение газовоздушной смеси произошло в кухне, последующего горения не произошло. Во время вспышки дома находился хозяин квартиры, мужчина 1976-го года рождения, - уточнили в МЧС.

До приезда спасателей витеблянин самостоятельно покинул квартиру. Прибывшие медики диагностировали у него ожоги 1 - 3 степени тяжести, мужчину госпитализировали.

Хозяина квартиры госпитализировали с ожогами. Фото: МЧС.

- В результате происшествия на кухне поврежден оконный проем и имущество, целостность конструкций жилого дома не нарушена, - дали в МЧС предварительно заключение.

По факту взрыва проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крыша сгорела полностью, есть риск обрушения свода: появились фото сгоревшего костела в Будславе с дрона и видео МЧС.

Католическая церковь объявила о сборе средств на восстановление Национального санктуария Матери Божьей Будславской (подробности).

«При запахе газа отключите электроприборы». В квартире в Пинске взорвался газ.

Причину пока не назвали, а мы вспомнили о случаях, когда к взрыву приводило самогоноварение и утечка газа (подробности).

Во дворе дома в Слуцке взорвался газ и выбил стекла до четвертого этажа.

Пострадавших в ЧП, к счастью, нет (подробности).