В ВОЗ сообщили о снижении числа случаев заражения и смертности от коронавируса за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о снижении числа случаев заражения и смерти от коронавируса за неделю. Информация об этом была размещена на сайте организации.

- Всего за прошлую неделю было зарегистрировано более 5,5 миллионов случаев заражения COVID-19 и более 90 тысяч летальных исходов. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость и смертность снизились на 4%. Несмотря на некоторое снижение, заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне, - пояснили в ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

С 3 по 9 мая в мире было зафиксировано 5 517 602 заразившихся и 90 242 летальных исхода. По состоянию на 9 мая всего насчитывалось 157 362 408 случаев инфицирования и 3 277 834 случая смерти пациентов.

Заболеваемость выросла в регионе Юго-Восточной Азии на 6%, к которому Всемирная организация здравоохранения относит также Индию, тогда как в Европе число новых случаев заражения снизилось на 23%, Восточном Средиземноморье – на 13%, Северной и Южной Америке – на 4%, а Африке – на 5%.

Что касается смертности, то она существенно выросла в Западно-Тихоокеанском регионе – 34% и Юго-Восточной Азии – на 15%. По информации ВОЗ, смертность сократилась в Европе на 18%, Восточном Средиземноморье – на 13%, Северной и Южной Америке – на 4%, в Африке – на 3%.

В ВОЗ добавили, что отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, который изначально был обнаружен в Великобритании, были выявлен с 4 мая 2021 года еще в семи странах. Их общее количество достигло 149.

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