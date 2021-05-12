Появились фото нового дома Ромы Коголдовского - пострадавшего на пожаре мальчика, за жизнь которого борются врачи

Семья 12-летнего Ромы получила новый дом, где ждут его возращения. Фото: "Нарачанская зара"

«Комсомолка» рассказывала ранее историю 12-летнего Ромы Коголдовского. Мальчик пострадал во время пожара, его дом в Мядельском районе сгорел дотла, мальчик вынес из огня младшего брата, но сам сильно обгорел, и его доставили на вертолете МЧС в Минск.

Многодетной семье Коголдовских помогают волонтеры, неравнодушные люди и местные власти. Погорельцам предоставили новый дом, ресурс «Нарачанская зара» показал фото нового дома, в котором ждут скорого возвращения маленького героя Ромы.

Семье закупили новую бытовую технику и мебель. Фото: "Нарачанская зара"

Сообщается, что первую неделю мая для семьи делали косметический ремонт предоставленного им арендного дома - красили, клеили обои, ввезли мебель и бытовую технику. В воскресенье, 9 мая, Коголдовские получили ключи и уже 10 мая с детьми заселились в новый дом.

- Кухня, стиральная машина, мягкая мебель, кровати, столы, шкаф, занавески и посуда - все необходимое есть, - перечисляют журналисты.

Главное, чтобы Рома поскорее выздоровел и вернулся домой - его очень ждут.

Во вторник, 11 мая, в Минздраве сообщили ресурсу sb.by актуальную информацию о состоянии пострадавшего на пожаре 12-летнего Ромы. А также другого мальчика - 16-летнего подростка, который коснулся удочкой проводов ЛЭП и получил ожоги 70% тела, он так же в тяжелом состоянии.

Новый дом семьи Коголдовских полностью обустроен для проживания. Фото: "Нарачанская зара"

Сообщается, что в Республиканском ожоговом центре при БСМП вновь прошли консилиумы по обсуждению лечения двух подростков, которые по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии.

- Мальчикам проводится комплексное лечение. Сегодня [11 мая - Прим.] было проведено местное лечение ожоговых ран с применением современных средств обработки поверхности тела, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что подросткам каждые 2 - 3 дня делают оперативные вмешательства. В промежутках между операциями - более щадящие процедуры.

Врачи по-прежнему не дают предварительных прогнозов, однако отмечают, что состояние подростков сейчас можно назвать стабильным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав: «Состояние 12-летнего подростка остается тяжелым, но он в сознании и реагирует на обращение к нему».

В ведомстве добавили, что уже провели три оперативных вмешательства на пораженных участках тела (подробности).

Врачи из России прибыли для консилиума по состоянию здоровья обгоревшего на пожаре 12-летнего Ромы: оно по-прежнему стабильно тяжелое.

В Минздраве рассказали о прошедшем международном консилиуме и третьей операции, которую сделали ребенку (подробности).