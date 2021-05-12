Тихановская назначила адвоката Сергея Зикрацкого, который был лишен лецензии в Беларуси, представителем по правовым вопросам. Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

Светлана Тихановская в среду, 12 мая, назначила адвоката Сергея Зикрацкого, который был лишен лицензии в Беларуси, представителем по правовым вопросам. Информация об этом была опубликована на сайте Тихановской.

- Сергей Зикрацкий будет заниматься подготовкой документов в офисе Тихановской, проводить анализ новых актов, которые принимаются в Беларуси, в части их соответствия Конституции и влияния на права граждан, а также работать над проектами избирательного кодекса и Конституции. Также еще одной из его зада будет координация деятельности по вопросам универсальной юрисдикции и искам в иностранных государствах против представителей режима, - написано в сообщении.

Зикрацкий отметил, что стоит задача защищать права белорусов на международном уровне.

Напомним, что Сергей Зикрацкий 3 мая уехал из Беларуси.

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