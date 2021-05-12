С 12 мая в центре Минска бесплатные парковки стали платными: вот где придется платить за стоянку

В Минске становится все больше платных парковок. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ресурс parkouka.by сообщил о том, что в Минске со среды, 12 мая, ряд бесплатных парковок становятся платными.

Новый «платный статус» с 12 мая - у парковок по улице Ульяновской: в обе стороны от улицы Свердлова до улицы Ленина. Стала платной и парковочная площадка напротив 22 и 24 домов по улице Ульяновской.

Как сообщает ГУ «Парковки столицы» сейчас в Минске существует уже 5 закрытых платных автомобильных парковок на 378 мест и еще 55 открытых автопарковок почти на 4000 автомест. Плата на открытых парковках взимается в будни с 9.00 до 18.00 часов.

В феврале 2021-го года мэр Минска заявлял о том, что зона платных парковок в Минске развивается «недостаточно быстрыми темпами».

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