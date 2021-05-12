Фотофакт. Посмотрите, как изнутри выглядит Будславский костел, в котором случился пожар

Будславский костел после пожара изнутри. Фото: со страницы в Facebook Дмитрия Дубовика

На своей странице в Facebook ксендз Будславского костела Дмитрий Дубовик опубликовал фото изнутри. Во вторник, 11 мая, в костеле случился пожар, который тушили на протяжении нескольких часов.

- Очень сильно пострадала живопись. Но главное, что в огне не пострадали деревянный алтарь и орган. Но все залито водой, - рассказал изданию Смартпресс Дубовик.

Он также добавил, что орган необходимо будет разобрать и сушить.

Будславский костел после пожара изнутри. Фото: со страницы в Facebook Дмитрия Дубовика

Будславский костел после пожара изнутри. Фото: со страницы в Facebook Дмитрия Дубовика

Ксендз Дмитрий Дубовик напомнил о том, что в самом начале пожара из Будславского костела вынесли его главную святыню – Будславскую икону Божией Матери.

- Удалось быстро снять икону, хотя это сделать очень непросто, и вынести. После этого начали выносить мелкие вещи. Все, что можно было вынести – вынесли, - рассказал ксендз.

Будславский костел после пожара изнутри. Фото: со страницы в Facebook Дмитрия Дубовика

Будславский костел после пожара изнутри. Фото: со страницы в Facebook Дмитрия Дубовика

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