В Большом театре Беларуси 12 мая назначили нового генерального директора. Он выходец из БРСМ

В Большом театре Беларуси назначили нового генерального директора. Фото: Михаил Нестеров

В Большом театре Беларуси 12 мая, в среду, был назначен новый генеральный директор. Им стал Вячеслав Гарбузов, который до этого момента являлся гендиректором Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра.

Нового директора представил коллективу на собрании министр культуры Анатолий Маркевич, которое состоялось 12 мая. До сегодняшнего дня должность гендиректора занимал Александр Петрович, который был назначен на должность в ноябре 2019 года.

СПРАВОЧНО.

Вячеслав Гарбузов родился в Пружанах. В 1998 году он поступил в Брестский государственный университет имени Пушкина на исторический факультет. С 2002 по 2009 год работал в общественном объединении БРСМ. С 2009 году Гарбузов работал на различных должностях в Брестском областном исполнительном комитете, курировал вопросы развития национальных объединений и межконфессиональной сферы. В последующем – в управлении культуры Брестского облисполкома.

Вячеслав Гарбузов был награжден нагрудным знаком Министерства культуры «За вклад в развитие культуры Беларуси». В 2011 году он закончил с отличие Институт государственной службы Академии управления при президенте Республики Беларусь. В 2019 году Гарбузов окончил Институт повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования БГУКИ.

С декабря 2017 года Вячеслав Гарбузов стал генеральным директором Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вместо Латушко – Шестаков. Назначен новый директор Купаловского театра.

До своего назначения на должность гендиректора, Шестаков был замначальника управления культуры Мингорисполкома. (подробности)

«Я соскучился по зрителю и сцене, но пока концерты только онлайн»: экс-солист Большого театра Беларуси Илья Сильчуков об увольнении, дуэте с Наргиз и грядках.

Певец рассказал "Комсомолке", что теперь проводит много времени с детьми, снимает клипы и планирует проекты в Европе. (подробности)