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Общество12 мая 2021 11:28

Появилось видео ночного перехвата палестинских ракет в небе над Израилем

Израильские военные опубликовали кадры ночного перехвата вражеских ракет системой «Железный купол». Из сектора Газа по территории Израиля выпустили свыше тысячи ракет
Надежда БУТОВИЧ
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Cвыше 1000 ракет было выпущено в сторону Израиля. Фото: Khalil Hamra | AP

Cвыше 1000 ракет было выпущено в сторону Израиля. Фото: Khalil Hamra | AP

В сети появляется все больше медиаматериалов драматических событий в Израиле ночью на 12 мая. Так военные Израиля опубликовали кадры перехватов палестинских ракет системой «Железный купол», сообщило «РИА Новости».

Всего же в сторону Израиля из сектора Газа уже выпустили свыше 1000 ракет с начала обстрелов. Границу пересекли не менее 850 зарядов, сообщает Армия обороны Израиля. Атака сектора Газа повторилась впервые за 7 лет, она началась ночью 12 мая с ракетного обстрела Иерусалима, сообщает «Седьмой канал» израильского телевидения.

В Восточном Иерусалиме возрастает напряженность. Фото: EPA-EFE | MOHAMMED SABER

- 850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа, - сообщают военные.

Сообщается, о 5 погибших с понедельника, 10 мая. Две женщины были убиты 11 мая в Ашкелоне, а вечером еще одна женщина - в Ришон-Леционе.

Силы обороны Израиля наносят ответный огонь по целям в секторе Газа. Сообщается о разрушении домов трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. А в общем о поражении в Газе не менее 500 целей.

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