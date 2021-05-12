Дело Тихановского, Статкевича, Лосика будут рассматривать в Гомельском областном суде Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дело Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика и других фигурантов будут рассматривать в Гомельском областном суде. Об этом сообщил порталу tut.by адвокат Тихановского Виктор Мацкевич со ссылкой на сообщение Верховного суда.

- В соответствии с постановлением заместителя председателя Верховного суда Беларуси от 4 мая уголовное дело в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика и других было направлено в Гомельский областной суд для рассмотрения по первой инстанции, - сообщили в Верховном суде.

Дату первого заседания назначит Гомельский областной суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СК: расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича завершено.

Дело Тихановского и Статкевича передают в суд. (подробности)

Генпрокуратура направила дело Тихановского в Верховный суд и рассказала подробности про 900 тысяч долларов.

Когда и где будут рассматривать дело, пока неизвестно. (подробности)

Следственный комитет предъявил Сергею Тихановскому окончательное обвинение: ему грозит срок до 15 лет.

Блогера обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствования работе ЦИК, организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. (подробности)