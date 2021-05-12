Власти Украины заявили, что видят угрозу со стороны Беларуси как союзника России

Глава Службы безопасности Украины заявил об опасности Беларуси как союзника России. Фото: militaryarms.ru

О возможной угрозе со стороны Беларуси как российского союзника заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, транслирует ТАСС.

По словам Баканова, произнесенным во время Всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны», Беларусь является потенциальным союзником РФ, если «Россия будет реализовывать план вторжения в Украину».

- Подтверждением этому являются последние совместные учения Беларуси и России, - считает глава СБУ.

Галва СБУ назвал уязвимой 65% украинской госграницы. Фото: стоп-кадр | видео YouTube Всеукраїнський Форум Україна 30

Кроме того, Службой безопасности Украины была оценена уязвимость украинских госграниц. Баканов подчеркнул, что не менее 65% украинской госграницы (включая границу с Беларусью - Прим.) являются уязвимыми, да и оставшиеся 35% границы, на западе страны, тоже «требуют пристального внимания».

Напомним, белорусско-российские учения «Запад-2021» должны пройти осенью 2021-го года. С 10 по 16 сентября учения будут походить на территории Беларуси и России.

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