Фотофакт: женщины в белом снова вышли на Комаровку. Фото: "Радио Свабода".

12 августа 2020 года, после трех дней силовых разгонов акций протеста против президентских выборов в Беларуси, в центр Минска вышли несколько десятков женщин. Они были одеты во все белое, а в руках их были цветы. Никто не знал, кто они, и как они договаривались о встрече. Но их акции проходили и дальше.

12 мая 2021 года, спустя девять месяцев после первой акции, женщины в белом снова появились на улицах Минска. В частности, их видели на площади около Комаровского рынка.

Фотофакт: женщины в белом снова вышли на Комаровку. Фото: "Радио Свабода".

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