Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявлено окончательное обвинение

Колесниковой и Знаку предъявлено окончательное обвинение. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака завершено, сейчас они знакомятся с материалами дела, сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.

По его словам, дело этих обвиняемых выделено в отдельное производство. Им предъявлено обвинение по трем уголовным статьям. Следствие в отношении всех остальных фигурантов дела Координационного совета продолжается.

Напомним, 8 мая истек срок заключения Колесниковой в СИЗО.

Родные и близкие оппозиционерки Марии Колесниковой не получили никакой информации о том, продлен ли срок содержания под стражей или нет. Однако новостей нет до сих пор.

О том, что представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова задержана, стало известно сентября 2020 года.

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Мария пропала 7 сентября в центре Минска, а следующим утром Белорусскому телевидению заявили, что она хотела сбежать в Украину (подробности).

Штаб Бабарико о задержании Колесниковой: Она находится в Мозырском погранотряде.

Официальной информации об этом нет, в штабе ссылаются на анонимные источники (подробности).

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Лукашенко считает, что член Координационного совета пыталась сбежать из Беларуси. До этого сообщалось о том, что Колесникову пытались вывезти насильно, на границе она порвала свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси (подробности).

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