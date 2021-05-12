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Общество12 мая 2021 13:11

Жители Заславля расклеивали листовки с оскорблениями в адрес Лукашенко – их будут судить

Обвиняемые познакомились после августа 2020 года
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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Следователи завершили расследование уголовного дела об оскорблении президента

Следователи завершили расследование уголовного дела об оскорблении президента

Следователи завершили расследование уголовного дела об оскорблении президента. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Следствием установлено, что 46-летняя женщина и 49-летний мужчина в ночь с 26 на 27 февраля текущего года разместили на дверях подъездов многоэтажных домов в Заславле листовки с изображениями и надписями, унижающими честь и достоинство Президента Республики Беларусь», – сказано в заявлении СК.

Согласно материалам дела, обвиняемые познакомились после августа 2020 года. Напомним, что летом прошлого года состоялись президентские выборы, согласно официальным результатам, на них победил Александр Лукашенко. Затем они встретились и расклеили листовки на дверях подъездов. Возле одного из домов их задержали.

Следователи допросили обвиняемых и свидетелей, а также провели очные ставки, осмотрели предметы.

Один из обвиняемых впоследствии сказал, что «раскаивается в содеянном и, возможно, не до конца понимал последствия своих действий».

«В ходе личного обыска у задержанных было изъято в общей сложности почти 450 листовок, аналогичных наклеенным на подъездах, а также более 50 наклеек с бело-красно-белыми флагами и два тюбика клея. Листовки и наклейки также изъяты и по месту жительства женщины», – добавили в СК.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.1 ст.368 (публичное оскорбление Президента Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время они находятся под домашним арестом. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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