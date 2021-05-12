Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 мая 2021 года: 896 заразившихся за сутки, 9 умерших

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 мая 2021 года: 896 заразившихся за сутки, и 9 умерших.

В Минздраве Беларуси обновили статистические данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Стало известно, сколько еще человек заразились COVID-19 на вторник, 12 мая. Данные пресс-служба ведомства опубликовала в официальном телеграм-канале.

Так сообщается, что за сутки «ковид» подтвердился у 896 пациентов. Как правило, такая низкая цифра обусловлена прошедшими выходными и малым количеством проведенных тестов. За все же время пандемии коронавирусом в Беларуси заразились 371 тысяч 405 человек.

Также в ведомстве сообщили, что за сутки из больниц был выписан 1 196 пациент. С начала пандемии переболели и были выписаны из медучреждений 362 тысяч 112 пациентов.

12 мая в Минздраве сообщили, что за сутки скончались еще 9 человек. А за весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 2 тысячи 661 пациента с выявленным COVID-19.

Также в Минздраве подвели итоги тестирований на коронавирус: плюс 13 882 исследований было сделано за сутки, а за весь период уже более 6,028 миллиона тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ВОЗ сообщили о снижении числа случаев заражения и смертности от коронавируса за неделю. В организации добавили, что несмотря на снижение, заболеваемость и смертность находятся на очень высоком уровне

Минздрав открыл сайт регистрации для бесплатной проверки на антитела к коронавирусу. Белорусам сначала предлагают пройти анкетирование, а затем их могут пригласить бесплатно провериться на наличие антител к COVID-19

Великобритания с 17 мая вводит паспорта вакцинации для выезжающих за границу. Статус вакцинации будет отображаться в приложении для смартфона или планшета

В «Экспобеле» в пункте вакцинации против коронавируса ввели предварительную запись. Это связано с тем, что наблюдались большие очереди

Ученые рассказали, что не все больные ковидом заразны и объяснили, кто такие суперносители. Можно жить в одной комнате с инфицированным и не заразиться

Ученые объяснили, почему у некоторых после выздоровления от COVID-19 выявляются положительные тесты. Частицы вируса встраиваются в геном человека

Названа страна, первая в Европе победившая коронавирус. Власти этой страны рассказали, с помощью какой вакцины им удалось снизить уровень инфицирования COVID-19 до нуля

Страны ЕС начинают выходить из карантина и говорят о победе над COVID-19. Вот какие государства отменяют ограничения для туристов или вакцинированных от коронавируса