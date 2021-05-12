Ситуация резко изменится: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в конце недели с 13 по 16 мая

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси к концу недели Фото: Павел МАРТИНЧИК

На смену теплой погоде в Беларуси к концу этой недели придут дожди и грозы. Об этом сообщили в Белгидромете.

Так, уже в четверг, 13 мая, территория республики окажется под влиянием атмосферных фронтов и прохладной воздушной массы. На большей части Беларуси пройдут дожди, ночью и утром местами будут сильные дожди. Днем в некоторых районах во время осадков ожидаются грозы.

Ветер ночью переменных направлений умеренный, днем юго-восточный порывистый, местами по северу республики его порывы будут сильными. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах от +5°C до +11°C. Днем воздух прогреется до +10°C… +16°C, по юго-западу будет до +20°C.

И, начиная с этого дня, белорусов ждет период майских гроз, они будут греметь почти каждый день до конца недели.

Так, в пятницу, 14 мая, в Беларусь все еще будет находиться в зоне фронтальных разделов, которые смещаются с Украины. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Ночью столбики термометров покажут от +5°C до +12°C. Днем будет теплее: от +15°C до +22°C.

В субботу, 15 мая, Беларусь придет неустойчивая воздушная масса с юго-запада Европы. Ночью местами, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер будет южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7°C… +12°C. Днем будет от +14°C до +21°C.

Дождей станет меньше в воскресенье, 16 мая. Осадки ожидаются лишь в некоторых районах страны, они будут кратковременными. Также местами прогремят грозы. Ночью столбики термометров покажут от +6°C до +11°C. Днем воздух прогреется до +18°C… +24°C.

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