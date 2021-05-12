Под Кобрином мужчина снял с магазина флаг – теперь ему грозит до года тюрьмы.

Все случилось 4 мая. Заведующая одного из магазинов в Кобринском районе позвонила в милицию и сообщила, что со здания торговой точки исчез Государственный флаг. На место приехала милиция. Оказалось, что вход в магазин – под наблюдением камеры. На записи увидели, как флаг со второй попытки снял какой-то мужчина. Его вычислили. Им оказался 45-летний неработающий местный житель.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье за надругательство над государственными символами Республики Беларусь. По этой статье грозит до года тюрьмы.

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