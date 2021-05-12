Ученые назвали симптомы коронавируса, повышающие риск смерти в шесть раз

Из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с коронавирусом у 82% появлялись неврологические симптомы. Фото: pixabay

У более чем 80% пациентов с коронавирусом развивается неврологическая дисфункция, а риск смерти при наличии неврологических осложнений увеличивается в шесть раз. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open.

По словам исследователей, из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с коронавирусом у 82% появлялись неврологические симптомы: примерно четыре из десяти пациентов жаловались на головные боли, а трое из десяти сообщали, что потеряли обоняние или вкус. Самый распространенный из поставленных при коронавирусе неврологических диагнозов – острая энцефалопатия (ее диагностировали у почти половины пациентов, участвовавших в исследовании). Затем шли кома (17%) и инсульт (6%). Часто пациенты пребывали в состоянии измененного сознания, были подавленными или, наоборот, возбужденными.

Исследователи также выяснили, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния любого типа (от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера) в два раза повышало риск развития неврологических осложнений, связанных с коронавирусом.

Как утверждают авторы отчета, из тех, кто вылечился от COVID-19, пациенты с неврологическими симптомами хуже восстанавливаются, к тому же их долгосрочные перспективы в отношении полного выздоровления более неопределенные.

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