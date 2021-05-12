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Общество12 мая 2021 17:02

Маска не спасет: доктор Комаровский назвал главный способ распространения коронавируса

По его словам, новое открытие исследователей кардинально меняет все
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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Доктор Комаровский заявил, что маски бесполезны при аэрозольной передаче коронавируса

Доктор Комаровский заявил, что маски бесполезны при аэрозольной передаче коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный путь распространения коронавируса – аэрозольный. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале, ссылаясь на публикацию в авторитетном научном издании Lancet.

– И воздушно-капельный, и аэрозольный путь, по-видимому, очень важны, но все больше и больше фактов указывают на то, что главным способом распространения коронавирусной инфекции является именно аэрозольный путь, – уточнил Комаровский.

По его словам, ранее основными путями передачи COVID-19 считали контактный (через предметы, на которые упали капли с вирусом) и воздушно-капельный.

Медик пояснил, что аэрозольный путь передачи и воздушно-капельный сильно отличаются.

– Разница огромнейшая. Воздушно-капельный путь – это наши мокрота, сопли, слюни, это крупные капли, которые могут пролететь от нас на несколько метров и упасть. А вот аэрозольный путь – это совсем другое. Это мельчайшие частицы, которые переносятся с потоками воздуха, – рассказал Комаровский.

Он добавил, что, фактически, никакие маски не могут нас защитить при аэрозольном пути передачи инфекции.

– Фактически, аэрозольный путь принципиально меняет все, ибо вентиляция помещений и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые, – заключил медик.

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