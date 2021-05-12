В Барановичах мужчина оставил на заправке запись в книге замечаний – и оскорбил президента.

Начинается суд на 47-летним жителем Барановичей. По статье «Оскорбление президента Республики Беларусь» ему грозит до двух лет тюрьмы.

История случилась еще 20 ноября прошлого года. Как сообщает служба информации прокуратуры Брестской области, согласно материалам дела, нетрезвый мужчина сделал запись в книге замечаний и предложений АЗС «Белоруснефть», в которой, как сообщается, оскорбил президента.

- Осознавая унизительный характер записи, обвиняемый рассчитывал на то, что она станет доступной неопределенному кругу лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры. - Свою вину мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело ведется по статье «Оскорбление президента Республики Беларусь», грозит до двух лет тюрьмы.

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