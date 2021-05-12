Нужны альпинисты. Стало известно, сколько уже собрали денег на восстановление костела в Будславе и какая еще требуется помощь

На восстановление костела в Будславе начат сбор средств. Фото:скриншот видео t.me/budslau

В Телеграм появился канал с информацией о необходимой помощи для восстановления поврежденного пожаром костела в Будславе. За несколько часов на канал «Адновім Будслаў разам!» подписались уже больше 2 тыс. человек. Пока на канале сообщается о том, что для демонтажа кровли и остатка перекрытий на крыше требуются альпинисты и специалисты с допуском работы на высоте - нужно спускать вниз балки и остатки металлической кровли. Также опубликованы короткие видео, демонстрирующие состояние крыши.

Стало известно, что только за первые сутки на восстановление Национального санктуария собрали более 40 тыс. рублей. Ранее сообщались реквизиты для физлиц, уже появилась возможность сделать пожертвования для юридических лиц. Это можно сделать с помощью реквизитов:

Религиозная община «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии»

аг. Будслав Мядельского района

222374 Минская обл., Мядельский р-н, аг. Будслав, ул. Красная площадь, 8

р/с BY12BAPB30153404200100000000 в ОАО «Белагропромбанк»,

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