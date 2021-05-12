Мужчина насильно увез бывшую жену, вот как это оценили правоохранители

Мужчина увез бывшую жену в соседнюю деревню без ее согласия. В ситуации разбирается милиция. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Ошмянском районе мужчина необычным образом попытался решить конфликт с бывшей женой. Историю рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина подкараулил бывшую супругу ночью на улице и попытался поговорить с ней. Вместо разговора у мужчины и женщины получился скандал. Тогда 35-летний мужчина силой затолкал женщину в свое авто и отвез в соседнюю деревню – за несколько десятков километров.

Мужчина не стал избивать женщину или наносить ей какие-либо телесные повреждения. Тем не менее то, что мужчина незаконно запер ее в своем автомобиле и переместил на местности, стало основанием для того, чтобы женщина обратилась в милицию.

-Действиям подозреваемого дана правовая оценка, - рассказали в УВД. – Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хулиганство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Витебске мужчина пострадал из-за взрыва газовоздушной смести. ПОДРОБНОСТИ.