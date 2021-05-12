14-й раз с начала года в Беларуси дорожает топливо - снова на 1 копейку

14-й раз с начала года в Беларуси дорожает топливо Фото: Павел МАРТИНЧИК

Об очередном изменении цен на автомобильное топливо - в сторону их увеличения - сообщил вечером 12 мая Белорусский государственный концерн по нефти и химии. На автозаправочных станциях топливо подорожает с 13 мая - как обычно, на 1 копейку.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,84 руб. за литр, АИ-95-К5-Евро и дизельного топлива - 1,94 руб., АИ-98-К5-Евро - 2,16 руб.

В «Белнефтехиме» так объяснили новое повышение цен: индексация обусловлена продолжающимся ростом мировой котировки нефти. В концерне подчеркнули, что средняя котировка нефти за первую декаду мая составила 69,2 доллара США за 1 баррель. Таким образом, она увеличилась по отношению к январю нынешнего года на 26%. В то же время предельный максимальный уровень цен на моторное топливо с начала года увеличился на 7%, отметили в «Белнефтехиме».

Нынешнее увеличение цен - 14-е с начала 2021 года. Последнее подорожание было 4 мая.