«Может передаваться половым путем». Ученые рассказали, как COVID-19 влияет на потенцию

Ученые рассказали, как ковид влияет на потенцию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Исследователи из Америки установили, что коронавирус долгое время после того, как пациент выздоровеет, может сохраняться в тканях полового члена. К чему это может привести, рассказывает РИА Новости со ссылкой на World Journal of Men's Health.

У переболевших COVID-19 вызывает дисфункцию эндотелия. Это такое состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов. Ткани, которые они питают, получают меньшее кровоснабжение и их функции снижаются. Исследователи установили, что дисфункция эндотелия может наблюдаться не только в легких и почках, но и в других органах, в том числе и в тканях полового члена. Из-за этого у мужчин, которые перенесли ковид, может появиться проблема с потенцией.

"Мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы", — цитирует агентство доктора Ранджита Рамасами.

Ранее та же группа ученых обнаружила, что коронавирус способен проникать в ткани яичек инфицированных мужчин и влиять не только на потенцию, но и на фертильность в целом.

Общий вывод из обоих этих исследований – COVID-19 может передаваться половым путем, отмечает агентство.

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